شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة في مدن مصر غدا الاثنين 21 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية غدًا الاثنين 21 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً، وتبكير صلاة الفجر وتأخير العشاء: