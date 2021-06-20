شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تجميع كراسات الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة غدا بكنترول المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بضرورة تجميع كراسات الامتحان وأوراق الإجابة الخاصة بالامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة الذى يعقد غدا الاثنين.

ووجهت الوزارة أيضا بتجميع كراسات طلاب الشعبة العلمية والثلاثاء لطلاب الشعبة الأدبية والأربعاء للطلاب الذين يؤدون الامتحان الورقي والذين لم يتسلموا التابلت، فى كنترول المدارس لحين صدور تعليمات أخرى.