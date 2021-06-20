شكرا لقرائتكم خبر عن نُسبت إليه تصرفات لا تسمح له بصعود المنبر .. إلغاء ترخيص خطابة خطيب بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، إلغاء ترخيص خطابة إكرامي علي علي (خطيب متطوع بمديرية أوقاف الدقهلية) مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية.

وقال وزير الأوقاف في قراره: «أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة من تاريخه، وعلى مديرية أوقاف الدقهلية سرعة التنفيذ».

جاء قرار وزير الأوقاف بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية والمرفوعة من رئيس القطاع الديني بشأن خطيب المسجد المذكور، وذلك لما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر.