شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدير إدارة أوقاف الخانكة بالقيوبية عن العمل وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وقف الشيخ صبحي عبدالرحمن البهلول الدمرداش، مدير إدارة أوقاف الخانكة بمديرية أوقاف القليوبية عن العمل، لما نسب إليه من مخالفات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف.

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف القليوبية والمرفوعة من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.