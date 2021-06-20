شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات حملات للرصد والمتابعة.. وزراعة 300 شجرة زيتون بأطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، وبالتنسيق مع مختلف المديريات والإدارات المعنية، أعمال الوقاية والقضاء على فرص إنتشار مرض كورونا بشن الحملات الدورية لرش وتطهير الدوواوين العامة وأماكن الخدمات والتى يتردد عليها المواطنين، إلى جانب مواصلة جهود النظافة ورفع مستوى الخدمات ضمن الأعمال اليومية وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة في هذا الشأن.

وفى إستجابة سريعة لمطالب المواطنين من أهالى شارع سليمان أباظة بالدقى قامت أجهزة الحى بإنشاء ٢ مطب صناعى للحد من تجاوز السرعة المقررة للسيارات حفاظا على سلامة المواطنين ومنع الإزعاج.

وأسفرت حملات الرصد والمتابعة بحى الهرم عن ضبط حالة بناء مخالف بنزلة العاصى عبارة عن أرضية جمالون وتم على الفور تكسير الأرضية ومصادرة اللودر المستخدم ومواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك وخلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات تم مصادرة ٣ لافتات إعلانات كبيرة وعربة فول وسيارتين لبيع اللحوم والمواد الغذائية دون ترخيص و١٥ قلب شيشة و٥ ثلاجة و٧٠ كرسى و٩ حالات إشغال طريق وإستاند حديد وكنبه وغسالة أوتوماتيك، وإنتهت إدارة الإنارة من تركيب كشافات الأعمدة الجديدة بمدخل مساكن الضباط وتركيب ٩٥ عمود مزدوج و٣٠ فردى بداية من منطقة التجنيد حتى الحرس الجمهورى ومحيط المتحف المصرى الكبير.

وأجرى حى العجوزة حملة صيانة موسعة لأعمدة وكشافات الإنارة والتى شملت شوارع ( القصاصين، عبدالعزيز جاويش، الخليل، السودان) وصيانة ولاعة تشغيل الأعمدة بكوبرى ١٥ مايو بنطاق المحافظة كما تم غلق وتشميع ٣ مقاهى لمخالفتها الإجراءات الإحترازية.

وتمكنت أجهزة مركز ومدينة الحوامدية من غلق وتشميع مصنع فيبر بطريق أبوصير، والإنتهاء من إصلاح أعطال شبكات مياه الشرب بشوارع المخبز الألى وبين المدارس وحسانين طلبه وأبوبكر الصديق، وتسليك خطوط الصرف الصحى بشوارع الغزالى وطراد النيل والأربعون شقه والشيخ وسوهاج والساحة والتحرير وإبراهيم حجاج وعزبة خطاب ومحطة المياه ومسجد التوحيد والمعهد الدينى.

وفى إطار مجهودات التوعية التي تنظمها المحافظة لرفع وعى المواطنين بمختلف القضايا تم عقد ندوتين تثقيفيتين الأولى بالإدارة الصحية ببهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر حول سلبيات الزواج المبكر وأهمية تلقى لقاح كورونا والثانية بالوحدة الصحية بأبوغالب للتعريف بأضرار ختان الإناث، وأسفرت جهود حملات المتابعة عن رصد ٤ حالات بناء مخالف الأولى عبارة عن غرفة بالطوب الأحمر بقرية أم دينار والثانية عبارة عن شدة خشبية تمهيداً لصب سقف دور أرضى بقرية الحاجر والثالثة ببرقاش والرابعة عبارة عن سور يحوى قواعد خرسانية بقرية ذات الكوم حيث تم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما يجرى إستكمال أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعى بقرية مناشى البلد وصيانة أعمدة الإنارة بأبوغالب وكفرحجازى ووردان، وتمكنت إدارة البيئة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل من رفع ١٥٨ طن مخلفات بنطاق القرى.

وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم شن عدد من حملات الضبط ورفع الإشغالات والتى تمكنت من غلق ٣ مقاهى مخالفة ومصادرة ٨٠ كرسى و١٠ قلب شيشة وتحرير ٥ محاضر عدم إرتداء كمامة، وفى إطار جهود النظافة والإنارة تم رفع ٢٠٠ طن مخلفات وزراعة ٦ أعمدة إنارة بمنطقة الصليبة بأبورجوان.

ويستكمل حى جنوب الجيزة أعمال رصف نفق كوبرى عباس بداية من مدخل شارع النيل حتى منتصف النفق بإتجاه البحر الأعظم.

وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة تمكن مركز ومدينة العياط من إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بمدخل قرية الليشت التابعة للوحدة المحلية بالمتانيا.

ونجحت إدارة الإشغالات بحى الوراق في إخلاء سوق التل ومصادرة المخالفات والإشغالات وتحسين حالة المرور، حيث أسفرت الحملات عن مصادرة ٣١ كرسى و١١ شيشة و٣ ترابيزات و٢ طقطوقة و٥ إستاند حديد و٢ شمسية وأنبوبة بوتاجاز، كما تم ضبط سيارتين لإلقاءهما المخلفات بالطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بشئون تحسين والحفاظ على البيئة تم زراعة عدد ٣٠٠ شجرة زيتون بقرى القبابات والكداية ومنيل سلطان بمركز ومدينة أطفيح.

وأعدمت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية ١٣٠ كجم طحينة و١١٠ كجم توابل و٢٠ لتر زيت حار بدون بيانات و٢٦ جركن طحينة مجهولة المصدر و١٠ براميل مصنعة من مخلفات البلاستيك.