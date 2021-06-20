شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لوزيرة خارجية ليبيا: إحنا معاكم وستجدون من مصر كل الخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كل التحية والتقدير والاحترام لـ نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، على مواقفها الوطنية تجاه بلدها، مؤكدًا أن مصر تعتبر ليبيا أمنًا قوميًا لها.

وأضاف السيسي خلال فيديو عرضه السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن مصر حريصة على استكمال المسار السياسى في ليبيا لينتهى بانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبية الحرة بعيدا عن الميليشيات والمرتزقة.

وأشار إلى أن مواقف مصر ثابتة بشأن وحدة الأراضى الليبية وسيادة وإرادة الشعب الليبى في اختيار قيادته وعدم التدخل في شؤون ليبيا.

ودعا وزيرة الخارحية الليبية إلى الاستمرار في مواقفها الوطنية ولا تخشى في الله لومة لائم أبدًا، مضيفًا: «إحنا معاكم وستجدوا من مصر كل الدعم وكل الخير».