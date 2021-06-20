شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 79.3%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر ٧٩.٣%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح ٨٥ %. وأكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم أنّ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية ٣٤ طالبا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية.

وذكر منير أنه سيتم نشر النتيجة كاملة ورابطها خلال ساعة على موقع المديرية.