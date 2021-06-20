شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، سفن كوبمانس، المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الأوروبي على توليه المنصب مُعربًا عن التطلع إلى استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة من أجل دفع مسار السلام بالشرق الأوسط.

وأوضح الوزير شكري مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار المرجو بالتوازي مع دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء بالأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مُعربًا عن التطلع لاستمرار قيام الاتحاد الأوروبي بدوره لتوفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

من جانبه، ثمّن «كومبانس» دور مصر الداعم لجهود السلام في الشرق الأوسط والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وكذلك لمساعيها المستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مُعربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمساندة المساعي الحالية لدفع مسار السلام وأهمية تفعيل دور الرباعية الدولية خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.