"وضع قدمه على رقبته".. المؤبد لسائق قتل جده وحرق جثته في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، سائق بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامه بقتل جده وإحراق جثته وإلقائها على الطريق الصحراوي، في القضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمود. ر"، سائق، 24 سنة، محبوس بتهمة قتل جده المجني عليه "كمال سيد"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له على سوء أحواله، فاستشاط غضبًا لذلك، وضمر في نفسه الشر صوبه متولدًا في ذهنه نية إزهاق روحه، ونفاذًا لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال إسقاطه أرضًا ارتطمت رأسه بأريكة فحدثت إصابته وسالت دماءه.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بكتم أنفاس الضحية حال نهوضه لمقاومته والضغط بقدمه على عنقه، مستخدما قواه الجسمانية في إحكام خنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.