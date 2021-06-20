15 أغسطس.. الحكم على تشكيل إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حجز جلسة 15 أغسطس المقبل، للحكم على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة إيطاليا واليونان بالنزهة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم أسسوا جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول "عماد" على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولتي إيطاليا واليونان حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا؛ وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية، وهي جريمة غير وطنية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان ورد معلومات تفيد قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين لدولتي إيطاليا واليونان بطريقة غير مشروعة، وأكدت التحريات السرية اتفاق المتهمين مع المتهم الأول لاستقبال المهاجرين بدولة تركيا لتسهيل إجراءات تهريبهم.