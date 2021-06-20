شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم ورقم الجلوس.. «المصري اليوم» تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل 67 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث حصلوا على 280 درجة، وجاءت إدارة كفر شكر في المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%، بينما حصلت إدارة بنها على المركز الثانى 90.16% وغرب شبرا على المركز الثالث.

وأعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية، وقال إن نسبة النجاح بلغت 80.78%.

وتنشر «المصري اليوم» النتيجة كاملة.