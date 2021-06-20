شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ذكورة يكشف عن حالات التشوهات الخلقية التناسلية عند الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الذكورة، إن التشوهات الخلقية في الأجهزة التناسلية للأطفال، تسبب في بعض الأحيان حالات من الأختلاط الجنسي .

وأضاف الدكتور أحمد الشامي، خلال لقائه ببرنامج «ست الستات»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه في بعض الأحيان يصعب على الطبيب أن يحدد نوع المولود، مما يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل والعائلة .

وأشار «الشامي» إلى أنه أحيانا تتفاجأ الأم بتغير جنس المولود، عند الولادة، عن ما كان ظاهر لها في اشعة السونار .

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات عند الولادة، تكون مصابة بإنغلاق في فتحة الإخراج، بالعضو الذكري .