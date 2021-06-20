شكرا لقرائتكم خبر عن 99.2 % نسبة الحضور في ثاني أيام الاختبارات التحريرية للدبلومات الفنية بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بأن نسبة الحضور بين طلاب شهادة الدبلومات الفنية في اليوم الثاني لاختبارات الدور الأول التحريرية للعام الدراسي 2020/2021 بلغت 99.2% من إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الاختبارات.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أية بلاغات من غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تتعلق بصعوبة الامتحان أو وجود أية معوقات تؤثر على انتظام سير العملية الامتحانية.

