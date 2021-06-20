شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة نادي المطلقات تكشف كواليس تأسيس النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير الأنصاري، مؤسسة نادي المطلقات، إن النادي كان جمعية في بداية الأمر عام 2007، وتم حله مع الجمعيات التي تم حلها في السابق، وظللنا فترة على السوشيال ميديا باسم نادي الثقل للمطلقين، وكان هناك اجتماعات دورية لأعضاء النادي بشكل منتظم منذ سنتين فقط.

وأضافت «الأنصاري»، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أن من يريد الاشتراك في النادي عليه أن يشترك عن طريق موقع «فيس بوك» مع تقديم قسيمة الطلاق أو قسيمة الوفاة لشريك الحياة ولابد أن يكون من صاحب الشهادات الجامعية.

وتابعت: «فكرة تأسيس نادٍ للمطلقات جاءت عندما كنت مطلقة ولكني الآن متزوجة ومقيمة بالخارج وليس في مصر، وبعد الطلاق جئت إلى مصر وواجهت موجة من التنمر الشديد عليَ؛ خاصة بعد تأسيس نادي المطلقات والآن الموضوع مقبول بشكل أكثر عما كان في 2014، مشيرة إلى أنه الآن أصبحنا مجتمعا صغيرا؛ خاصة أن جميع من حولي من المطلقين والمطلقات بدأنا نتقرب إلى بعضنا البعض ومساعدة بعضنا بعد الحوادث التي تظهر بعد الطلاق من تنمر وخناقات إلى أن وصل الأمر إلى الانتحار أحيانا.