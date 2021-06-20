شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على مصيف بلطيم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ إقبالا من المواطنين والمصطافين، اليوم الأحد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين، وإلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ،قد تصل إلى فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد على رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لدورات المياه.

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

من ناحية أخرى، أعلن مجلس مدينة مصيف بلطيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام «الأجر اليومي» طوال فترة موسم صيف ٢٠٢١م، فأعلن عن حاجته 40 عامل نظافة، و15 سائق، و20 فرد أمن إداري، ولراغبي التقدم باستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وصورة الرقم القومي والتوجه إلى الوحدة المحلية لمجلس ومدينة مصيف بلطيم بطلب العمل لمكتب الشؤون الإدارية بالمدينة.