شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لاستغاثة أهالي الكبايشة بإصلاح ماسورة أعلى ترعة السعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس، بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي قرية الكبايشة بالمركز، والتي يستغيثون فيها من وجود ماسورة صرف صحي مكسورة أعلى ترعة السعدية، ما تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض.

وانتقلت حملة على الفور إلى القرية للمعاينة على الطبيعة، وتبين أن تلك الماسورة ليست ماسورة صرف صحي حيث لا يوجد صرف صحي بالمنطقة، ولكنها راجع مياه من أبوشلبي للعزازي (قطر ١٢ بوصة حديد خط ٦٠٠) وتتبع قطاع المياه بفاقوس، وبالفحص تبين وجود تسريب مياه بسيط من عداية حديد (قطر 12 بوصة) قديمة جدا، وتم تدبير جميع الوصلات والقطع الخاصة بأعمال الإصلاح، وتم التنسيق مع الحملة لتجهيز الحفارات ويتم البدء في تغييرها فعليا.