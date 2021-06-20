شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم الفئات المستهدفة من هيئة التدريس بجامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، الأحد، الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، والفريق المتحرك من قبل مديرية الصحة في مقر جامعة السويس، لتطعيم هيئة التدريس من الفئات المستهدفة بالجامعة.

وتم متابعة جاهزية الفرق وتوافر كل الاحتياجات والخدمات المقدمة لتسهيل إجراءات تطعيم هيئة التدريس وتسهيلا عليهم بإجراءات التطعيم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تطعيم كل الفئات المستهدفة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.