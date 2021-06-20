شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الأب العالمي.. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير «تويتر»، الأحد، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الأب العالمي، ومرور شهر على وفاته.

وكتبت دنيا قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم.. بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك.. كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي.. ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي».

يذكر أنه يحتفل العديد من الدول العربية في يوم 20 من شهر كل عام العديد بيوم الأب العالمي، الذي تحتفل فيه كثير من دول العالم في مواعيد مختلفة من شهر يونيو.