شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يفتتح حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، يرافقه المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمصنع أسمنت بنى سويف، مشروع دعم المنظومة الصحية بمستشفى بني سويف الجامعي، بالمساهمة المجتمعية من شركة أسمنت بني سويف (تيتان)، في إطار التعاون بين الجامعة وكافة مؤسسات المجتمع.

وشهدت الزيارة حضور كل من الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية، والأستاذ توني عثمان مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت.

وتفقد الدكتور منصور والوفد المرافق، الأجهزة المقدمة من مصنع الأسمنت للمستشفى الجامعي وتشمل خمس حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي لدعم المنظومة الصحية داخل المستشفى الجامعي مثنيا على المساهمة المجتمعية لشركة تيتان لدعم المنظومة الصحية بالمستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعي تشهد طفرة كبيرة، سواء على مستوى المباني أو على مستوى الأجهزة الحديثة التي تتم إضافتها، وأن الجامعة بصدد افتتاح مستشفى الأورام لخدمة المحافظة ومحافظات الصعيد.

وقال توني عثمان مدير العلاقات العامة والخارجية بالمصنع، إن هذا الدعم بإبرام البروتوكولات المتنوعة يأتي في إطار توجيهات المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتواصل الدائم والمستمر مع الجامعات المصرية، حيث تم توقيع بروتوكول في وقت سابق لتأهيل شباب الخريجين، ودعم المشاركة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني الصناعية لتهيئة وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة.