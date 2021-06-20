شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية بنسبة نجاح 80.78% (أسماء الأوائل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية.

وقال محمود إن نسبة النجاح بلغت 80.78%، لافتا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 95.02%.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 103850 طالب وطالبة.

وننشر أسماء الأوائل كالتالى:

اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية

اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية

اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية

اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية

اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية

اسماءاوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية