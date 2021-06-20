شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا الأثنين، تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية للأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وذلك ضمن فاعليات التدريب العملي المشترك بين محافظة الإسكندرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وقال المحافظ إن الهدف من الحدث هو الوقوف على استعداد الجهات التنفيذية بالمحافظة على مجابهة الأزمات والكوارث (صقر 78)، والذي ينفذ خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجارى، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.