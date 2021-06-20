شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد المقام بها الجمعة فقط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وقال وزير الأوقاف في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، الأحد: «مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات».

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه لا مجال مطلقا لإقامتها في الساحات، وانه سيتم اتخاذ اجراءات عقابية مشددة ضد المخالفين .

وشدد وزير الأوقاف، على مديريات الاوقاف على مستوى الجمهورية بضرورة إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مشددا على عدم السماح بإقامتها في الساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وتضمنت ضوابط صلاة عيد الأضحى كما يلى: صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، عدم فتح دورات المياه.

وتضمنت الضوابط والشروط: فتح المسجد قبل صلاة عيدالأضحى بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.