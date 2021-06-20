شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العريش العام يستقبل مصابين فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العريش العام مساء اليوم ، مصابين فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكدت المصادر الطبية على وصول المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام، بعد وصولهما إلى الأراضي المصرية عبر بوابة معبر رفح البري.

يذكر أنه تم افتتاح المعبر استثنائيًا اعتبارا من الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.