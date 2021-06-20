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مستشفى العريش العام يستقبل مصابين فلسطينيين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العريش العام مساء اليوم ، مصابين فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكدت المصادر الطبية على وصول المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام، بعد وصولهما إلى الأراضي المصرية عبر بوابة معبر رفح البري.

يذكر أنه تم افتتاح المعبر استثنائيًا اعتبارا من الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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