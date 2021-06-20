شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تطلق قافلة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش عن انطلاق قافلة للإصحاح البيئى، بمناسبة احتفال الجامعة باليوم العالمى للبيئة .

وأكد رئيس الجامعة في كلمته بهذه المناسبة اليوم الأحد بحضور وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الجامعية، على دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأنه في هذا الإطار سيتم إطلاق قافلة الإصحاح البيئى غدا الاثنين إلى حى السكاسكة بالعريش لخدمة المواطنين، حيث تضم القافلة علماء وخبراء في مجالات عديدة، منها: الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة والاجتماع، منوها إلى دور الجامعة في الخدمة العامة وتنفيذ المبادرات والقوافل الجامعية في المجالات الثقافية والرياضية والبيئية، وفى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطرى وقوافل الإصحاح البيئى والقوافل العلاجية لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهل سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم في مختلف المجالات .

وأشار الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الدكتور رئيس الجامعة قام بتقييم أداء وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعة خلال فترة الامتحانات، مشيدا بدورهم في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن أن كل التوجهات منصبة على تحقيق أهداف الجامعة التعليمية والبحثية وعلى الدور التنموى والمجتمعى، وإبراز دور الجامعة ليكون لها دور تنموي وخدمى في خدمة المجتمع المحلى وتنمية البيئة.