شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تفتتح المؤتمر الدولي الثالث لـ«التشييد المستدام وإدارة المشروعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأحد، فاعليات «المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات» تحت عنوان الإدارة المتكاملة للمدن الذكية والذي تنظمه وزارة الإسكان في الفترة من 20- 22 يونيو 2021 بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور خالد الدهبي، رئيس مركز بحوث البناء، والدكتور رامي أحمد، نائب وزير الاتصالات، والدكتورة منى قطب ممثلة عن وزارة النقل، وأعضاء مجلس النواب َممثلين عن القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها على أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يعاني منها العالم، والتي غيرت التوجهات العالمية في التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخم سياسي دولي نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن وضع الاستدامة والبعد البيئي في قلب عملية التنمية كانت توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، فأصبح الجميع شركاء ومسئولين عن الوصول للتعافي الأخضر والتنمية المستدامة، مما تطلب تحضير موازنة الدولة لذلك، فاعتمدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لأول مرة معايير مصرية للاستدامة البيئية تدمج في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، فأصبحت ٥٠٪ من مشروعاتنا بدءًا من العام الحالي مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات وتحويل المخلفات لطاقة التي يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بانتاج طاقة نظيفة.

ولفتت إلى أنه مع التوسع في المدن الذكية تتزايد المخلفات الإلكترونية التي يمكن اعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق اوضاعها لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية.