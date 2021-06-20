منعًا للتطرف.. برلماني يطالب بمنع غير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزيرَ الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء؛ احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.

وأكد الجاهل، خلال بيان له اليوم الأحد، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة ظهور الخطباء غير المؤهلين على المنابر، مما يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية ونشر الفتن بين المواطنين؛ نظرًا لتداول المعلومات المغلوطة، مطالبًا وزير الأوقاف بأقصى درجات التعاون والحيطة بين جميع المعنيين لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة؛ وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها إلى وسائل الإعلام، بصفة عامة وإلى بعض برامج الخطاب الديني خصوصًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة لكل من يسمح بصعود شخص غيره إلى المنبر، فضلًا عن ضرورة نقل كل مَن لا يلتزم بخطبة الجمعة، ويأتي ذلك في إطار ضبط الخطاب الديني ومنع الأفكار المتطرفة.