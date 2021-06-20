بيان عاجل من وزير الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة العيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ - 2021م، في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبالضوابط نفسها.
وأوضح "جمعة" ضوابط صلاة عيد الأضحى في مقطع فيديو، نشره عبر قناته الرسمية- يوتيوب- وخلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وهي:
1- صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2- عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3- ارتداء المصلين الكمامات قبل دخول المسجد.
4- اصطحاب المصلى الشخصي.
5- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
6- عدم فتح دورات المياه.
7- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.
8- لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق.
9- لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.
10- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
11- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.