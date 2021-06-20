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بيان عاجل من وزير الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة العيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ - 2021م، في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبالضوابط نفسها.

وأوضح "جمعة" ضوابط صلاة عيد الأضحى في مقطع فيديو، نشره عبر قناته الرسمية- يوتيوب- وخلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وهي:

1- صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2- عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3- ارتداء المصلين الكمامات قبل دخول المسجد.

4- اصطحاب المصلى الشخصي.

5- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6- عدم فتح دورات المياه.

7- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

8- لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق.

9- لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

10- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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