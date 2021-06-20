بعد تصديق السيسي.. متى يطبق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الثامنة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشؤون الصحة والسكان.

ونصت المادة التاسعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، على أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.