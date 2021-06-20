"الزراعة": بحوث الصحراء يقدم حزمة ممارسات للإدارة المستدامة للمحاصيل بواحة الخارجة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، إن إقرار حزمة من الممارسات الزراعية المستدامة للمحاصيل الحقلية ونخيل البلح يساعد على التغلب على العديد من التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة.

وأضاف زغلول يعمل تنفيذ تلك الممارسات على زيادة جودة وإنتاجية المحاصيل ويسهم في زيادة التوسع الأفقي للرقعة الزراعية بالواحة، من خلال توفير كميات من المياه والأراضي الصالحة للزراعة؛ حيث تسهم هذه الممارسات بتوفير نحو من 25 إلى 35% من كميات المياه التي تستخدم في عملية الري، وذلك حين يتم اتباع ممارسات نظم الري الحديث، وكذلك تزيد إنتاجية الفدان بواقع 15% من خلال اتباع النظم الزراعة المستدامة.

وأشار زغلول إلى أن أعضاء الفريق البحثي من مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادي الجديد ومديرية الزراعة نفذوا العديد من الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية وورش العمل بقري ناصر الثورة والمنيرة والشركة، بواحة الخارجة، للوصول إلى حزمة من الممارسات التي تعمل على استدامة العملية الزراعية بالواحة، ويأتي ذلك من خلال الأنشطة التي يقوم بتنفيذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (gef) وكل شركاء التنمية بالوادي الجديد من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية.

وأوضح الدكتور وهبي حساني مسؤول النشاط، أن المركز قام بعمل العديد من اللقاءات الحوارية المركزة حول التعريف التشاركي للممارسات المحلية للإدارة المستدامة للتربة والمياه بقرى المشروع بواحة الخارجة وتحديد أهم الممارسات المستدامة التي تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع تعديل بعض الممارسات التي تحد من الاستفادة من الموارد الطبيعية وأعرب المشاركون عن سعادتهم في المشاركة في فعاليات تلك اللقاءات؛ مما يعظم دور المشاركة المجتمعية ويساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة، كما أن إشراك المزارعين في مثل هذه الفعاليات أتاح لهم الفرصة في تحديد المشكلات المتعلقة بالأنشطة الزراعية.

وأكد أحمد عبادي، أحد مزارعي الواحة، أن إشراك المجتمع المحلي الزراعي في كل مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة ويعظم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع كما أن المشاركة المجتمعية تخلق نوعًا من الثقة بين مخططي ومنفذي المشروع وبين المزارعين.

واستهل مركز بحوث الصحراء نشاطه هذا الأسبوع من واحة الخارجة بإقرار حزمة من الممارسات الزراعية المستدامة للمحاصيل الحقلية ونخيل البلح؛ حيث أقر مزارعو واحة الخارجة والجهات التنفيذية بطريقة تشاركية مجموعة من الممارسات الزراعية السليمة والمستدامة لإدارة الموارد الطبيعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.