بين الاختفاء والخبر المشؤوم.. مأساة 72 ساعة عاشتها أسرة سائق بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة كانت الأصعب على أسرة سائق يعمل لدى شركة توصيل شهيرة. غموض يحيط باختفائه مع عدم إجابته على هاتفه حتى جاء الخبر الصادم.

منذ 3 أيام تناقلت بعض الصفحات المهتمة بأخبار مركز أبو النمرس جنوب الجيزة منشورا حول شاب مفقود يدعى ممدوح سالم مقيم قرية منيل شيحة.

الشاب المبلغ بتغيبه خرج للعمل على سيارته -التي تحمل لوحة معدنية رقم (ق و ع ٣٢٤)- لدى شركة "أ" قبل أن يختفي عن الأنظار. 24 ساعة كاملة حاول خلالها أفراد أسرته التواصل معه لكن دون رد حتى فرغ شحن هاتفه.

حينها قررت أسرته اللجوء إلى الشركة التي يعمل لحسابها لمعرفة آخر خط سير له حسب الخرائط الجغرافية التي أظهرت أن "ممدوح" كان متجها من مدينة نصر إلى المنيب.

بمرور الوقت ازداد الموقف سوءا مع تواتر الأنباء حول إمكانية تعرضه لمكروه لاسيما أن رحلته الأخيرة التي قطعها من شرق القاهرة إلى غرب الجيزة كانت في الثانية بعد منتصف الليل.

بالأمس، كانت الأسرة المكلومة على موعد مع خبر غير سار أنهى تدفق روايات غير مسؤولة من البعض. لقي ممدوح مصرعه نتيجة حادث سير، وعثر على سيارته محطمة على جانب الطريق بمنطقة المقطم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.