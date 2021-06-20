المستشارة نهي السيد تُمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حضرت المستشارة نهي السيد الطحان، اليوم الأحد، أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، ممثلة عن النيابة الإدارية لمباشرة الادعاء التأديبي.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان صحفي اليوم إن المستشارة نهي السيد الطحان، سبق لها تمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة الإسماعيلية لثلاث جلسات سابقة.

وأضاف المستشار "سمير" أن إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن 27 عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

وأكدأن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.

جاء ذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.