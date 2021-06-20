قتلت سيدة بـ"العصا".. المشدد 5 سنوات لـ"راعية أغنام" في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "راعية أغنام" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، على خلفية اتهامها بضرب سيدة حتى الموت بقسم مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

أسندت النيابة العامة للمتهمة "سليمة إ."، "راعية أغنام"، وأخرى سبق الحكم عليها، تهمة ضرب المجني عليها عمداً بعصى فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى وفاتها، كما أسندت النيابة العامة للمتهمة وأخرى تهمة حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصى".

وشهد زوج المجنى عليها، أنه علم بإصابة زوجته فنقلها لعلاجها بمستشفى مايو، وبسؤالها قررت له بقيام المتهمين بإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات بينهما بسبب رعي الأغنام.

كما شهد معاون مباحث قسم مايو، بما أقر به زوج المجنى عليها، وقرر أنه قام بضبط المتهمين وأسفرت تحرياته على صحة الواقعة.