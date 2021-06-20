بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة الدراجات النارية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

تعددت بلاغات سرقة الدراجات النارية وتحديدا بنطاق مركزي كرداسة وبولاق الدكرور، مع إرفاق بعض مقدمي البلاغات مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تشر إلى هوية الجناة.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لتتبع خط سير مرتكبي تلك الوقائع والوقوف على طبيعة نشاطهم.

وتبين أن عاطلين اثنين تخصصا في ارتكاب تلك الوقائع متخذين دائرتي قسمي بولاق الدكرور وكرداسة مسرحا لتنفيذ تلك الجرائم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة نارية مبلغ بسرقتها بنطاق قسم بولاق الدكرور. وأقر المتهمان بارتكاب نحو 10 وقائع مماثلة، وأرشدا عن أماكن تصريفها لدى عملائهما سيء النية، وتم إعادتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.