شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية تعلن عن فتح باب التقدم لتظلمات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح باب التقدم لتظلمات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، خلال الفترة من ٢٠ يونيو الجاري حتى ٦ يوليو المقبل.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن مقر التقدم بالتظلم ديوان الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وأن رسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة تورد لدي مندوب بالتعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، تيسيرًا على أولياء الأمور.

وأوضح أنه سوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع على صورة كراسة الإجابة، بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، الكائن مقرها بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم بالزقازيق، في تمام الساعة التاسعة صباحًا من خلال الموعد المحدد من قِبَل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.