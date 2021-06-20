شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى «الأسقفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأحد، الدفعة الثانية من مدرسة تدريب الممرضين بمستشفى هرمل التذكاري بمنوف التابعة للكنيسة، حيث تم تخريج 12 ممرضة تم تدريبهم عام 2019.

وقال المطران سامي فوزي، في كلمته للدفعة الجديدة، إن مهنة التمريض نبيلة وسامية، ولأنها في الحقل الطبي لهذا تتطلب تعليما وجهدا، فالممرض جزء هام في أي مستشفى ولا يمكن الاستغناء عنه ودوره هام كدور الطبيب المعالج، مضيفًا: التمريض خدمة تُمكنك من الاستفادة من كافة مواهبك وأنت تقدم رعاية للمحتاجين والمتألمين وتملُئك بالفرح وأنت تساهم في تخفيف آلام المتعبين وتعلم أن الله يكافئ الخدمة الحقيقية وإن لم يرك الناس ثق أن الله يراك لأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُمْ وَتَعَبَ الْمَحَبَّةِ.

وأضاف: «يقدم الممرض رعاية شاملة سواء كانت رعاية روحية أو جسدية أو اجتماعية للحد من معاناة المريض وتخفيف الأوجاع والآلام التي يشعر بها حيث تتطلب هذه المهنة إخلاص وأمانة وأيضًا القدرة على العمل في فريق وتحمل حالة المريض النفسية ومساعدتهم على التخلص من الانفعال والتوتر والاكتئاب التي يمر بها الكثير من المرضى».

واختتم: «أتطلع إلى الوجوه الباسمة وهي تتسلم شهادات التخرج وأدعو الخريجين تذكر الأيام الطويلة من العمل الدؤوب والدراسة الشاقة فهي رحلة نتوجها اليوم بالنجاح والتخرج ولا شك إنكم قابلتم كثير من الصعاب والمشقات أثناء الدراسة في المعهد ولكن من يستطيع أن ينكر وجود لحظات رائعة للتعلم وصداقات ستدوم لسنين عديدة قادمة».

من جانبه، رحب الدكتور سمير رزق الله، مدير مستشفى هرمل منوف بالحضور في كلمته، مؤكدًا أن مستشفى هرمل التذكاري هي مستشفى مسيحي تابع للكنيسة الأسقفية في مصر هدفها خدمة ورعاية المرضى، وإن المثل الأعلى لكل العاملين بها هو السيد المسيح في تعاليمه وخدمته.

وأضاف أن «المدرسة تأتي في ظل خطة لرفع كفاءة المستوى الطبي في المستشفى حيث تحرص على الاهتمام بالمريض روحُا ونفسًا وجسدًا. وتسعى لتخريج دفعة من الممرضات المؤهلين على أعلى مستوى حيث يتم تدريبهم على التمريض الطبى والتمريض الجراحي والأطفال والنساء والتمريض النفسي وأساسيات التمريض والأدوية».

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مدرسة تدريب الممرضين في مستشفى هرمل التذكارى بمنوف في عام 2017 لتضم عدد 10 متدربين وتم تخريجهم في عام 2019 ثم البدء في تدريب عدد 12 ممرضة في عام 2019 الذين تم تخرجهم اليوم.

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)

رئيس إقليم الإسكندرية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من متدربي مستشفى "الأسقفية": مهنتكم سامية (صور)