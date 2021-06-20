شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 116 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والجدرى في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 116 ألفاً 34 رأس، منها 91 ألف 979 رأساً من الأبقار، و23 ألف و565 من الأغنام و490 من الماعز، منذ انطلاق الحملة وحتى 17 يونية الحالي، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها «بداية أبريل الماضى»، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.