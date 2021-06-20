شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحاني الفقه والإنشاء وسط إجراءات احترازية مشددة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد الامتحان في مادتى «الفقه» و«الإنشاء» للقسم الأدبى وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

وشدد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان، ومن أجل توفير الجو المهيأ للامتحانات، وأهمية الحضور المبكر للجان من قبل الأعضاء للقيام بالأعمال الإدارية في أوقاتها والحفاظ على وقت الطلاب.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الاطمئنان لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توافر أدوات التعقيم والكمامات، وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب على دقة عملية التصحيح، ومستوى الامتحانات هذا العام ومراعاة الظروف الحالية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات وخصصت أرقام واتس آب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأوضح أن قطاع المعاهد الأزهرية قد انتهى من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمالًا وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

ويؤدى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

إحدى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول

إحدى لجان امتحان الثانوية الأزهرية