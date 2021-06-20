الآن بالرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة برقم الجلوس (أدخل الرقم)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ظهر اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، وبلغت نسبة النجاح ٧٠.٩%، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103 آلاف و803 طلاب وطالبات.
واعتمد المحافظ أيضًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني بنسبة نجاح ٨٥%، وصل عدد المتقدمين 7 آلاف و183طالبًا وطالبة، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ووبلغت نسبة النجاح فى امتحانات الصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة ٨١% .
محافظ البحيرة يتصل بأوائل الصف الثالث الإعدادي فى محافظة البحيرة لتهنئتهم بالنجاح
اتصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالطلاب أوائل الصف الثالث الإعدادي مقدمًا لهم التهنئة بالتفوق متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.
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أوائل الشهادة الإعدداية فى محافظة البحيرة
أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة وهم:
- المركز الأول الطالبة / سلمى خميس علي يوسف النافع، إدارة كوم حمادة، مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات، المجموع ٢٨٠ درجة.
- المركز الثانى الطالب / مهند مصطفى محمد الدقاق، إدارة وادي النطرون التعليمة، مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع ٢٧٩,٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالب / مازن السادات حسني سيف اليزل، من إدارة شبراخيت، مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالب / عبد الرحمن وائل محمد علي محمد، إدارة الرحمانية التلعيمة، مدرسة إبراهيم الصيحي الإعدادية بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالبة / أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله ، إدارة الدلنجات التعليمية، مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالبة / بسملة جمال سالم خميس، إدارة أبو المطامير، مدرسة أبو المطامير الاعدادية بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالبة / إيمان السيد رشاد السيد علي، إدارة مركز دمنهور، مدرسة عمر نعيم الإعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالب / عبد الله السيد عبد الله السيد، إدارة إيتاي البارود التعليمية، مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالبة / نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد، إدارة حوش عيسى التعليمية، مدرسة عمارة الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.
- المركز الثاني مكرر الطالبة / شهد شريف قطب أحمد مصطفى، إدارة التحرير، مدرسة الرواد الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.