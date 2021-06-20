شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: وفرنا السلع في كل ربوع مصر أثناء الجائحة بينما كانت «الأرفف» خالية عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021 تجاوز 5.2% ليرفع إجمالي الناتج المحلى إلى 3.1 تريليون جنيه، بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وأشار المصيلحي إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21.6% حيث استحوذت على 1.6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16.4%، بينما شكل النقل والتخزين 5.2%.

وأوضح وزير التموين أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التي لم تشهد أي نقص في أي سلعة عند أصغر تاجر في أدنى قرية حتى مع حظر التجوال، وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التي رأينا صور الأرفف الخالية في محلاتها التجارية.

وتابع: تواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، والذي تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد د. المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية في النمو، حيث نجح في جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتي ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجيستية في إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع في مختلف ربوع مصر.

التجارة الداخلية تستمر كأكبر مساهم في الناتج المحلى الإجمالي

وأضاف أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التي تتضمن 5 ملايين سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالي والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.

كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى.