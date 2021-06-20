شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشهد ورشة عمل «مناظير الجهاز الهضمي والكبد» بالمستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم، فعاليات ورشة عمل «مناظير الجهاز الهضمي والكبد»، التي عقدت بقاعة المناظير بمستشفى الفيوم العام، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب- عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، والدكتور سامح رمضان رئيس قسم المناظير بمستسفي الفيوم العام- منسق الزمالة المصرية بالفيوم، وعدد من الأطباء من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام، استعرض دور وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، في إطار حرص المستشفى، على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات جديدة ورفع مستوى الخدمة الطبية، مما يُسهم في رفع المعاناة عن أهالي الفيوم.
وأضاف، أن ورشة العمل تهدف إلى نقل خبرات أساتذة مناظير الجهاز الهضمي إلى شباب الأطباء لإيجاد جيل جديد قادر على تقديم الخدمة الطبية الجيدة، في إطار الارتقاء بالعمل بالقسم وتعريف شباب الأطباء بكل ما هو جديد في المجال، لافتاً إلي أن القسم يشهد تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يجري القسم أكثر من ٥ آلاف عملية سنوياً، فضلاً عن افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي «C» وأورام الكبد والتردد الحراري.
من جهته رحب محافظ الفيوم، بمساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، وجميع الحضور المشاركين في فعاليات ورشة العمل من محافظات شمال الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا، مشيداً بدور وزارة الصحة واهتمامها بتدريب الأطباء لصقل مهاراتهم بكل ماهو جديد وذلك للارتقاء بهذا القطاع الهام وتحسين مستوي الخدمات العلاجية المقدمة.
وكشف «الأنصاري» أن محافظة الفيوم بدأت تتعافي من أزمة «كورونا» بفضل تزايد أعداد من تلقوا اللقاح خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيداً بدور قطاع الصحة الحكومي والجامعي، في تحمل المسئولية كاملة خلال تعرض البلاد لهذا الوباء اللعين، خاصة في ظل الموجة الثانية من الأزمة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لكافة الفرق الطبية، لدورها المتميز والرائد في هذا الشأن. وطالب المحافظ جميع الحضور بضرورة تلقي لقاح كورونا، كما أنهم لابد وأن يكونوا سفراء لأسرهم وللآخرين لتشجيعهم على تلقي اللقاح للحفاظ على سلامة الجميع.
فيما أعرب مساعد وزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، عن سعادته لزيارة محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي والكبد، مشيداً بجهود الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم وتعاونه الكامل للارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي. كما أشاد بالتعاون التام بين وزارة الصحة وجامعة الفيوم، في تقديم الخدمات العلاجية، مؤكداً أننا نعمل ككيان واحد نسعي لتحقيق هدف واحد وهو خدمة وعلاج المريض، لافتاً إلي حرص الوزارة على العمل بروح الجماعة والفريق الواحد، وقد ظهر ذلك جلياً في فعاليات «حملة 100 مليون صحة».
كما أكد مساعد وزيرة الصحة، أهمية التدريب والتثقيف الطبي، لافتاً إلي أن الوزارة تعمل على الاستثمار في العقول والمباني معاً، مؤكداً أن التدريبات وورش العمل مستمرة بكافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة.
وعقب ذلك، شهد محافظ الفيوم، ومساعد وزيرة الصحة لشؤون التدريب والتعليم الطبي المستمر، التدريب العملي باستخدام المحاكيات للمناظير العلوية والسفلية الخاصة.