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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، جولة لتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، التي بدأت اليوم الأحد، حيث امتحن طلبة القسم الأدبي، وطلاب العلوم الإسلامية في مادتي الفقه، والإنشاء.

شملت الجولة لجان الامتحانات بمعهد فتيات القويري، وطاهر القويري، التي تضم طلاب معهد بنين القويري، وبنين الورديان، كما تفقد الشيخ خميس محمد لجنة معهد بنين أبوقير، وتضم طلاب معهد أبوقير، والشيخ محمود أبوالعيون، ولجنة معهد فتيات سيدي بشر، وتضم طالبات معهدي فتيات سيدي بشر، وفتيات السيوف، وتزامن ذلك مع متابعة الدكتور عصام القاضي مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية لسير الامتحانات بلجنة بنين أبوقير؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، ورافق رئيس الإدارة المركزية الأستاذ محمود جمال مدير أمن المنطقة، كما رافق الوكيل الشرعي الأستاذ أحمد البرجي مدير مكتب الوافدين.

كما تم تفقد اللجان، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامات، والتطهير والتعقيم المستمر للجان، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل الدخول للجان، وتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب امتحانهم مع منع الغش بكافة صوره وأشكاله بكل الطرق والوسائل، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة.

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي (صور)