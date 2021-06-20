شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يناقش معايير استحقاق «سكن كريم» في زفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور رؤساء الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي بزفتي، لمتابعة المشروعات الاجتماعية الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعلى رأسها استحقاق المنازل ضمن مبادرة سكن كريم.

خلال الاجتماع استمع المحافظ إلى ما تم تنفيذه في مبادرة سكن كريم، حيث وجه بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة، التضامن الاجتماعي، الجمعيات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة، لاختيار المستحقين للمنازل ضمن مبادرة سكن كريم والبالغ عددهم ١٨١٣ حالة داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابعا، وفتح باب التظلمات عقب إعلان نتيجة المستحقين.

وأوضح عبدالوهاب الحضري ممثل حياة كريمة بالمحافظة، أن المعايير التي وضعتها الدولة لاستحقاق منزل ضمن المبادرة أن يكون المنزل أقل من ١٢٠ مترا وغير مسقف، وهو المسكن الوحيد للأسرة وليس لهم بديل.