شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني بمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد ثلاث مدارس هي مدرسة المحلة الكبرى الثانوية بنات والتي يؤدي الامتحانات بها عدد ٤٠٧ طالبات موزعين بـ ٣٠ لجنة بواقع ١٤ طالبة باللجنة الامتحانية، كما تفقد مدرسة عبدالمجيد سليم الابتدائية حيث يؤدي بها ٢٨٤ طالبا وطالبة موزعين على ٢٠ لجنة، واختتمت جولة تفقد الامتحانات بزيارة مدرسة المحلة التجارية بنات والتي تتضمن ٢٤ لجنة تحوي ٣٣٥ طالبة.

واطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات دون أي معوقات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من توافر المطهرات والكمامات، أجهزة قياس الحرارة، إلى جانب التأكد من تهوية اللجان والإضاءة فيها.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ٣٣٢٦٩ طالبا وطالبة وهم موزعون على ١٣٣ لجنة امتحانية.