شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد المنظومة الصحية بالمستشفى التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع دعم المنظومة الصحية بالمساهمة المجتمعية من شركة أسمنت بني سويف (تيتان)، والذي يتم تنفيذه في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ،لدعم المنظومة الصحية وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي،لاسيما في ظل الظروف الحالية المرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حيث تفقد المحافظ الأجهزة والمعدات الطبية المقدمة من مجموعة تيتان للأسمنت لدعم منظومة الخدمات الصحية بالمستشفى التخصصي ،والتي تشمل العديد من الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي وهي (جهاز رسم قلب، 4 أسرة رعاية مركزة كهربائي، 14 مضخة محاليل كهربائية، 5 حضانات أطفال، سونار، تخدير، كشافات عمليات، جهازصورة الدم، ترابيرات عمليات، حضانة عينات، ميكروسكوب، جهاز طرد مركزي، جهاز كيمياء دم، جهاز صدمات كهربية، فنت، 5 أسرة مرضى، جهاز سكر، شفاط، جهاز علاج ضوئي، جهاز سباب، أجهزة مونيتور، سماعات...وغيرها).

وأثنى محافظ بني سويف على المساهمة المجتمعية لشركة تيتان، مؤكدا على أهمية أن يسلك كل القطاع الخاص الدور الذي تقوم به الشركة، مشيرا إلى أن شركاء التنمية بالمحافظة يعملون كتفا بكتف مع أجهزة المحافظة في تنفيذ رؤية الدولة وخططها التي تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية بشكل عام، والقطاع الصحي بشكل خاص، منوها عن قيام الدولة بدعم المستشفى التخصصي بالأشعة المقطعية التي يجري اتخاذ ما يلزم لدخولها الخدمة، بجانب أشعة الرنين، وقسطرة القلب، مرورا بأنه يتم قريبا توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من تطوير المستشفى،وجاري تنفيذ مشروعات تطوير لمستشفى اهناسيا المركزي، بجانب مشروعات عديدة في القطاع.

وأشاد المهندس خالد بدوي بالجهود النوعية والفكر غير التقليدي للقيادة الحالية للمحافظة، والتي تسعى جاهدة لحشد كافة الجهود لتحقيق نقلة مميزة في مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الشركة لا تدخر جهدا في قطاع الخدمة المجتمعية، والمشاركة الفاعلة مع أجهزة الحكومة من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع السويفي.

من جهته أعرب الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة عن شكره وتقديره الكبير للدعم الذي يوليه محافظ الإقليم للقطاع الصحي،وأنه يحرص على متابعة كل جديد يخص المنظومة، بجانب حشد كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية لدعم المنظومة الصحية لتقديم خدمة أفضل للمواطن السويفي، مؤكدا على أن المنظومة الصحية بكافة عناصرها تواصل الجهود من منطلق واجبها المهني والوطني، لاسيما في ظل مجابهة تداعيات كورونا.

فيما أشاد الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصي بالدعم الذي يلقاه من قيادات المحافظة في مقدمتهم محافظ بني سويف، الذي يتواصل معه في أية مواقف طارئة، حيث لا يدخر جهدا في تسهيل دعم الوزارة للمنظومة الصحية بالمستشفى التخصصي، مشيرا إلى أن الأجهزة التي وفرتها الشركة تعتبر دعما مميزا للمنظومة.