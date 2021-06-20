شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى مكرر بإعدادية الجيزة تنصح بمشاهدة القنوات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل 292 طالب محافة الجيزة على الدرجات النهائية بالمرحلة الاعدادية هذا العام وتصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية النسب الاعلي للنجاح.

وقالت الطالبة ندي فتحي ابراهيم بإدارة بولاق الدكرور التعليمية والتي حصلت على الدرجات النهائية :«عرفت بالخبر بعد اعتماد محافظ الجيزة النتيجة مباشرة الامر الذي غمر الأسرة بفرحة عارمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العام الدراسي الحالي في ظل أجواء كورونا وحلول شهر رمضان مع قرار وقف الدراسة».

واكدت أن تفوقها يرجع بعد الله لوالدها ووالدتها الذين هيئوا لها الأجواء المناسبة للمذاكرة خاصة أنها لم تكن تعتمد على أي دروس خصوصية وكانت تقوم بمذاكرة دروسها بنفسها وترجع لوالدتها أو أحد المدرسين أو الزملاء لشرح أي جزء غير مفهوم لها في المنهج.

وتري أن الدروس الخصوصية مضيعة للوقت وان حسن استغلال الوقت هو افضل عامل للتفوق، فكانت تبدأ المذاكرة منذ العشاء وحتي اذان الفجر وتخصص لكل ماده كتابين خارجين ما بين شرح ومراجعة ونماذج امتحانات.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد اعتاد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31%.