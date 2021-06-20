شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش خطة الإعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومديري الوقائي بالمحافظة، لمناقشة الإستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، وحسام الدين مصطفي، المشرف المركزي من وزارة الصحة على حملة شلل الأطفال بالمحافظة.

تناول الإجتماع مناقشة التجهيزات والإستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة، وأكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وكذلك متابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، فضلا عن التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على خطة للعمل بالحملة، لافتا أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، وأن يتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين داخل محافظة الشرقية.

كما وجه وكيل الوزارة مديري الإدارات بمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا .