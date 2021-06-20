شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفه لرفع الإشغالات بمدينة ومركز قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة وقرى مركز قلين عدد من الحملات لإزالة الإشغالات، وأعمال النظافة، وأعمال رفع كفاءة الكهرباء بعدد من القرى، إضافة لصيانة وتغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وشن حملات على الأسواق والمحال، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبإشراف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.

وشدد على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، خلال اجتماع عقده رؤساء الوحدات القروية على المرور على جميع المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من أخذ الإجراءات الاحترازية، مراجعة كافة التراخيص ومدى قانونية المكان، وفى حالة عدم تطبيق الإجراءات القانونية يتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفة، والمتابعة المستمرة لأعمال الإشغالات على مستوى المركز والقرى بصفة يومية.

وتابع رئيس مركز ومدينة قلين أعمال تمهيد شوارع قلين المحطة ،بعد إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي وتغيير مواسير الاسبستوس إلى بلاستيك، حفاظا على سلامة المواطنين بالتعاون مع شركة المياه الشرب والصرف الصحي ،للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع أعمال النظافة العامة داخل المدينة كما تم رفع القمامة من أماكن تجمعها على مستوى المدينة، وشدد على رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى.

كما تابع أعمال إنشاء أعمال تبطين ترعة الكردي في شباس عمير، رفع كفاءة الكهرباء بالقرية ،وصيانة كشافات قرية قزمان وشباس عمير، كما تابع أعمال تسليك بيارات الصرف الصحى بشوارع قرية ميت الديبة ،ونشرت وبالطريق العام والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغير الاغطيه التالفة وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع القرية ،وسحب تراكمات المياه مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات الجادة التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والاستمرار على متابعة المشروعات الخدمية التابعة للمدينة والمرافق الحيوية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين ميدانياً.