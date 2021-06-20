شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يوقف أمين خزينة ومراجع مالي بالوحدة المحلية لمدينة أبوتشت عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إيقاف كلا من أمين الخزينة، ومسئول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وذلك لارتكابهم قضايا فساد مالي.

وأوضح محافظ قنا أنه صدر القرار رقم 393 لسنة 2021 بإيقاف المذكورين احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات نظرا لاستيلائهما على المال العام وقيامهما باختلاس الأموال الخاصة برسوم الفحص وجدية التصالح الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء داخل دائرة المركز.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وشدد محافظ قنا على أنه لا تهاون مع أي موظف أو مسؤول مخطئ في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة، مؤكدًا أنه سيتم تحويل أي مسؤول أو موظف يخطئ في عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك من أجل الحفاظ على المال العام.