شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفرالشيخ» تطهر لجان الامتحانات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إدارة الأمراض المتوطنة قامت أمس السبت برش وتطهير لجان الإمتحانات في مختلف أنحاء المحافظة إستعداداً لإجراء إمتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية وقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل قالت دكتوره سوسن سلام أنه تم أيضا المرور على وحدة الكلى الصناعى بالمستشفى العام بكفر الشيخ وذلك للرش والتطهير بالمواد المقررة من وزارة الصحة وطبقا للنسب المحددة.

ويأتى ذلك منذ بداية جائحة كورونا حيث يقوم فريق المتوطنة بالرش والتطهير الدورى للمستشفيات ووحدات الكلى وغيرها من الأماكن العامة والمزدحمة .

هذا وأضافت سلام إشتراك الصحة في متابعة إمتحانات التعليم الفنى لتطبيق الإجراءات الإحترازية والإشتراك في غرف العمليات الخاصة بمتابعة سلامة الطلبة والمراقبين، إلى جانب دور إدارة التثقيف الصحى في ندوات التوعية للوقاية من فيروس الكورونا وأهمية إرتداء الكمامة والتباعد وتفادى الإزدحام والتجمعات أثناء تأدية الإمتحانات.