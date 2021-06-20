شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا سير امتحانات الدبلومات الفنية والتى يؤديها ٣٢ ألف و٦٨٦ طالب وطالبة موزعين على ١١١ لجنة على مستوى المحافظة، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .

محافظ قنا يتفقد امتحانات الدبلومات الفنيه

تفقد محافظ قنا لجان الثانوية الفنية التجارية ،و مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات ،و قنا التجارية المشتركة حيث اطمئن على سير العملية الامتحانية، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، مؤكدا التزام الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية بإرتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي وإجراء المسح الحراري، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة على تواجد طبيب بكل لجنة وتفعيل غرف عزل مجهزة بالمستلزمات اللازمة لعزل أي حالة يظهر عليها أعراض وتفعيل غرف عمليات في كل إدارة تعليمية وغرفة مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الإمتحانات ورصد أي شكوى والتعامل معها بشكل فورى وسريع .

محافظ قنا يتفقد امتحانات الدبلومات الفنيه

وشدد الداودي على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات وإتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال التعقيم قبل وبعد أداء الامتحان كما إطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان .

محافظ قنا يتفقد امتحانات الدبلومات الفنيه

من جانبه أوضح صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الإمتحانات ٣٢ ألف ٦٨٦ طالب وطالبة موزعين ١٤٦١٧ بالتعليم الفنى الصناعى و٩١٦٣ بالتعليم الفنى التجارى ٨٤٥٥ بالتعليم الفنى الزراعى و٤٥١ بالتعليم الفندقى مشيرا إلى أنه تم تجهيز استراحات للمراقبين المغتربين وتم توفير كافة سبل الراحة والإعاشة لهم .